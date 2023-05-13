7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayında FETO yalanı! Alçak Gülen’in iadesi talep edilmemiş

ADALET BAKANLIĞI'NDAN YANIT GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada FETÖ elebaşı için ABD'ye 7 iade talebi gönderildiği belirtildi. Ayrıca FETO'nun 15 Temmuz dahil 27 suçtan iadesi istendi.

HAMZA DAĞ KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkardı.

Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu canlı yayında açık açık yalan söylüyor. Üstelik tüm kamuoyunun vakıf olduğu bir konuda… O kadar rahat ki yalan konusunda bir profesyonel olduğu çok belli. Türkiye'nin, Kılıçdaroğlu'nun yalanı merkeze alarak ortaya koymuş olduğu siyaset anlayışından kurtulmasına inşallah sadece 1 gün kaldı." ifadelerini kullandı.