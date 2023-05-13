7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında FETO yalanı! Alçak Gülen'in iadesi talep edilmemiş
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine artık sayılı saatler kalırken, FETÖ ve PKK'nın da desteğini arkasına alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında iktidara gelmeleri halinde Fetullah Gülen'in iadesini ABD'den isteyeceklerini iddia etti. Kılıçdaroğlu ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın FETO'nun iadesini talep etmediğini söylerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan Bay Kemal'in yalanını ortaya çıkardı. Öte yandan Adalet Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun Gülen iddiasına yanıt verdi. Yapılan açıklamada "7 iade talepnamesi ABD'ye gönderildi" denildi.
FETÖ ve PKK'nın da desteğini arkasına alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında FETÖ ile ilgili gerçek dışı bir iddia ortaya attı.
CHP Lideri, katıldığı bir yayında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinin ABD'den talep edilmediğini öne sürdü.
Kılıçdaroğlu, sunucunun "FETÖ'nün elebaşı gerçekten talep edildi mi edilmedi mi? O konuda yığınla iddia var. Onun ülkeye getirilip yargılanmasını başarabilir misiniz, bunu yapabilir misiniz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı:
'İADESİ İSTENMEDİ' DEDİ
Erdoğan talep etmedi ki. Benim bildiğim kadarıyla talep etmedi. (Seçildiğimizde) talep edeceğiz, niye etmeyelim?
ADALET BAKANLIĞI'NDAN YANIT GELDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada FETÖ elebaşı için ABD'ye 7 iade talebi gönderildiği belirtildi. Ayrıca FETO'nun 15 Temmuz dahil 27 suçtan iadesi istendi.
HAMZA DAĞ KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkardı.
Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu canlı yayında açık açık yalan söylüyor. Üstelik tüm kamuoyunun vakıf olduğu bir konuda… O kadar rahat ki yalan konusunda bir profesyonel olduğu çok belli. Türkiye'nin, Kılıçdaroğlu'nun yalanı merkeze alarak ortaya koymuş olduğu siyaset anlayışından kurtulmasına inşallah sadece 1 gün kaldı." ifadelerini kullandı.
Dağ ayrıca Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için bulunduğu girişimleri paylaştı.
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