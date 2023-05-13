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14 MAYIS OY VERME SAATLERİ 2023 | Pazar günü sandıklar saat kaçta açılacak? Oy kullanma işlemi kaçta bitecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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14 MAYIS OY VERME SAATLERİ 2023 | Pazar günü sandıklar saat kaçta açılacak? Oy kullanma işlemi kaçta bitecek?

14 Mayıs Pazar günü tüm Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri nedeniyle sandığa gidecek. Oy kullanma işlemi belirli saatler aralığında gerçekleştirilecek. Erken gitmek istemeyen ya da oy kullanma saatini kaçırma istemeyen vatandaşlar oy kullanma saatlerini araştırmaya başladı. Peki pazar günü sandıklar saat kaçta açılacak? Oy kullanma işlemi kaçta bitecek?

14 Mayıs oy verme saatleri gündem maddeleri arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için vatandaşlar araştırmalara başladı. Arama motorlarında "Pazar günü sandıklar saat kaçta açılacak?", "Oy kullanma işlemi kaçta bitecek?" sorularının cevapları öğrenilmeye çalışılıyor. İşte oy kullanmaya dair tüm detaylar...

14 MAYIS OY VERME SAATLERİ 2023

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

NÜFUS CÜZDANI BULUNMAYAN SEÇMEN OY KULLANABİLECEK Mİ?

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI BULUNMASI ŞART MI?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

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