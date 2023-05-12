Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek 2023? Seçim yasakları hangi gün bitecek 2023?
"Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YSK'nın seçim takvimi çerçevesinde seçim propaganda süreci devam ediyor. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Peki, seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek 2023? Seçim yasakları hangi gün bitecek 2023?
"Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek 2023? Seçim yasakları hangi gün bitecek 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimler için belirlediği takvim 4 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Ancak dünden itibaren yasaklar da devreye girdi. Peki, Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek 2023? Seçim yasakları hangi gün bitecek 2023?
- AÇILIŞ VE TEMEL ATMA: Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan sürede, açılış ve temel atma dahil tören düzenlenmesi, bu törenlerde nutuk söylenmesi, demeç verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak.
- MAKAM OTOMOBİLİ: Yine seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan sürede bakanlarla, milletvekilleri yurtiçinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Seçim gezilerinde, protokolün karşılama ve uğurlama törenleri de yapılamazken, resmi ziyafet verilemeyecek. Belirtilen sürede bakanlar, seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleriyle bağlı olacak.
- SON 10 GÜNDE ANKET YOK: Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı da yasak.
- CEPTEN MESAJ ATILAMAYACAK: Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.
PROPAGANDA SAATLERİ
Açık yerlerde güneşin battığı ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Fakültelerin, yurtların, teknik ve idari birimlerinin bulunduğu etrafı kapalı ve giriş-çıkışların kontrollü yapıldığı üniversitelerin kampuslarında seçim propagandası ve toplantısı düzenlenemeyecek. Yurtdışında ve gümrük kapılarında da sözlü propaganda yasak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Oy kullanmamanın para cezası var mı, yok mu? Oy kullanmamanın para cezası ne kadar, kaç TL?
- Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek 2023? Seçim yasakları hangi gün bitecek 2023?
- SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! 14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? Ücretler ne zaman verilecek?
- MİLLET İTTİFAKI OY ORANLARI 2023! Millet İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 il ilçe genel seçim sonuçları
- Yalı Çapkını neden yok? 12 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı?
- YENİDEN REFAH PARTİSİ 2023 OY ORANLARI! Yeniden Refah Partisi milletvekili sayısı kaç oldu? 14 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il ilçe seçim sonuçları
- Hollywood Yıldızlarına kök söktüren diyet programı! Düzenli uygulayan filinta gibi oluyor! Rihanna, Lady Gaga...
- CHP 2023 OY ORANLARI! Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sayısı kaç oldu? 14 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il ilçe seçim sonuçları
- EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...
- Yalı Çapkını yeni bölüm STAR TV CANLI İZLE! 12 Mayıs Yalı Çapkını 32. bölüm FULL HD kesintisiz tek parça canlı izle!
- ESENYURT 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SULTANGAZİ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?