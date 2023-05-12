"Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek 2023? Seçim yasakları hangi gün bitecek 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimler için belirlediği takvim 4 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Ancak dünden itibaren yasaklar da devreye girdi. Peki, Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek 2023? Seçim yasakları hangi gün bitecek 2023?