Bakan Varank’tan 7’liye tepki: “Lafa gelince milletten yana oluyorlar”

"BUNLAR HEP FETÖ TAKTİKLERİ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi ile ilgili olarak Bakan Varank, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, FETÖ ile iş birliği yapmakla suçlayıp, şunları söyledi:

"Karşımızdaki yıkım ekibi, iktidar olmak için o kadar yanıp tutuşuyor ki. Bunlar sadece yapmadıkları, yaptırmadıkları gibi şu anda Türkiye'yi büyük bir felakete sürüklemeye çalışıyorlar. Kirli pazarlıklar içerisindeler. Türkiye'nin düşmanı terör örgütleriyle pazarlıklar içerisindeler. İşte bakın biliyorsunuz bu ülkede biz FETÖ belasını temizlemek için çok mücadele ettik. Onların çoğu yurt dışına kaçtı. 17-25 Aralık döneminde, 15 Temmuz darbe girişiminde hep bu memleketin aleyhine çalıştılar. Hep bu memleketi yıkmak için uğraştılar. Biz onların hepsine gerekli cevabını verdik. Yurt dışına kaçtı birçoğu. Ama bugün geldiğimiz noktada bu Kemal Kılıçdaroğlu var ya şu iktidara gelebilmek için kendi aralarındaki kirli pazarlıkların yanında şimdi FETÖ'yle pazarlık ediyor. Kendisi bir kaset kumpasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçti. O kaset kumpaslarını, o montaj kasetleri hep FETÖ'cüler kullanıyordu. Şimdi ne yaptı biliyor musunuz? Rakibi olan Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirmek için yine bir kaseti devreye soktular. Onu da adaylıktan vazgeçirdiler. Bunlar hep FETÖ taktikleri değerli kardeşlerim. FETÖ'nün bu ülkeyi teslim almak üzere kullandığı enstrümanlar. Ama bizim milletimiz terör örgütlerine müsaade etmez. FETÖ'cülerin borusu bu ülkede bir daha ötsün istemez. Onun için 14 Mayıs'ta sizlerden güçlü bir destek istiyoruz. FETÖ terör örgütü kimin karşısındaysa onu destekleyelim diyoruz. PKK terör örgütü kimin karşısındaysa onu destekleyelim diyoruz. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Ve inşallah bu FETÖ'cüler bir daha bu ülkede başlarını kaldıramayacaklar. Bu FETÖ taktikleri bir daha bu ülkede bir daha gündeme gelemeyecek. Ve inşallah biz farklı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."