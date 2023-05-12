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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan seçim açıklaması! Oy pusulaları değişecek mi?

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Giriş Tarihi: 12.05.2023 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan seçim açıklaması! Oy pusulaları değişecek mi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi ile ilgili olarak konuştu. Yavuz, "Biz Muharrem İnce'nin sonuna kadar bu yarışa devam etmesini isterdik. Pusula netleşmiştir. Kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki bu oylar ne olacak; çok açık ve net hüküm olmaması nedeniyle konuyu YSK’ bırakıyorum." dedi.

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