YSK son dakika açıklama geldi mi? Yüksek Seçim Kurulu Muharrem İnce hakkında açıklama yapacak mı, ne zaman? 14 Mayıs 2023 seçimleri son durum ne?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son dakika açıklaması gündemdeki yerini aldı. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini ifade etmesinin ardından arama motorlarında "Yurtdışı oyları ne olacak, iptal mi?", "YSK Muharrem İnce açıklaması geldi mi?" araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeleri...
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini açıkladı. Ardından ise gözler YSK'ya çevrildi. Arama motorlarında "YSK son dakika seçim açıklaması geldi mi?"," YSK açıklama yapacak mı, ne zaman?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki YSK açıklaması geldi mi? YSK Muharrem İnce hakkında açıklama yapacak mı, ne zaman?
YSK SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Muharrem İnce'nin adaylık çekildiğini ifade etmesinin ardından henüz Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecektir.
SEÇİM SONUÇLARI 2023 İÇİN GERİ SAYIM
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak. 64 milyon kişinin oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ise sandıklar kapanacak ve oylar sayılmaya başlanacak.
MUHARREM İNCE ADAYLIK AÇIKLAMASI
Muharrem İnce, 11 Mayıs Perşembe saat 14.00'te partisinin genel merkezinde basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.
İnce şunları söyledi:
"İlçe, il yönetimlerinde bulundum, 5 dönem milletvekilliği yaptım, Cumhurbaşkanı adayı oldum, parti kurdum. 40 yılın üstünde mücadele ediyorum.
Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim.
Sahte dekontler, jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir porno sitesinden alıyor, benim kelleyi koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Türkiye'de muhalif olacağım diye paylaşanlar var.
45 gündür itibar suikastı yapıyorlar. Emniyet, savcı görevini yapmıyor, gazeteci yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyorlar. Benim böyle görüntülerim olmuşsa, geçmişte yaşananlarda gizlice çekilmişti. Ama benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Bu özel hayat değil, iftira. Gerçek değil.
Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık dekont. Nerede bu savcılar? Pazar 10 milyon lira havale yapıyorlar. Bu kadar itibar suikastı yapılırken, savcıların ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim.
Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu Muharrem İnce olarak yaşadım. Benden başka malvarlığını açıklayan yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurtdışında saldırıyor. Her gün bir iftira var.
Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mutlaka o Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki DEVA'lı, Gelecek'li var. Bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum.
Bu atılan iftiralara, Saray'a giden CHP'liden başlayarak 'Saray'dan para aldı, çekilemez' diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; bu sahte dekontlardan, görüntülerden çekindiğim yok. 45 gündür direniyorum.
FETÖ-CHP KUMPASINA BOYUN EĞDİ
Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."
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