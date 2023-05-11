MHP lideri Devlet Bahçeli'den Tokat'ta önemli açıklamalar: Cumhur İttifakı dünyaya Türk mührüdür
MHP lideri Devlet Bahçeli, Tokat'ta düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı için "Dünyaya Türk mührüdür" ifadelerini kullandı. MHP lideri diğer yandan 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye tarihinin en kritik seçimi olduğunu vurguladı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Tokat'ta düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu.
14 Mayıs seçimlerine yönelik yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı için" Dünyaya Türk mührüdür" ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli dğer yandan "Ya huzur kazanacak ya hüsran ipi göğüsleyecek ifadelerini kullandı.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde 'Zillet İttifakı' özelinde konuşan Bahçeli, 7'li masanın terör örgütlerinin peşinden koştuğunu; Kılıçdaroğlu'nun, terörle mütakereden başka bir şey yapamayacağını vurguladı.
BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKANLAR
"CUMHUR İTTİFAKI DÜNYADA TÜRK MÜHRÜNÜN MÜJDECİSİDİR"
Türkiye tarihinin en kritik seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacaktır. Ya huzur kazanacak ya hüsran ipi göğüsleyecek. Ya Türkiye kazanacak ya da zillet kazançlı çıkacaktır. Ya Tokat kazanacak ya da milliyetsizler istikbalimiz karartacak. Artık rezalet serüvenleri kapanmalı. İhanetin perdesi yırtılıp atılmalı. İhmalle geçecek zaman kalmamıştır.
Yeni bir Türk asrının kapısı açılmıştır. Milli gelecek hedeflerini kanatlandırmıştır. cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye kriz üreten parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuştur. Cumhur İttifakı şartlar ne kadar ağır olsa da bekayı esas almıştır. Cumhur İttifakı dünyada Türk mührünün müjdecisidir.
Demokratik hesap günü görülmüştür. Bugüne istikrar yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Elbette yaparız, hep birlikte başarırız.
'14 MAYIS'TAN SONRA ESER SİYASETİ YARIDA KALMAMALI'
Deprem, yangın, sel ve su taşkınlarında hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarıma rahmetler niyaz ediyorum. Gün yaralarımızı sarma günü, acılarımızı paylaşma günüdür. Fırsatçılık yapanların kanında leke vardır. Türkiye güçlü bir devlettir. Her müşkülatın üstünden gelecektir. Yeter ki tek nefes halinde hareket edelim. Deprem ölgesinde ilk etapta 105 bin konut için harekete geçilmiştir. Cumhur İttifakı'nın sözü sözdür.
Türkiye'nin önü açıktır. 14 Mayıs'tan sonra eser siyaseti yarıda kalmamalı.
'REJİM DEĞİŞTİ DİYENLER GAFİLLEDİR'
Rejim değişti diyenler gafilledir. Yegâne değişen yönetim sistemidir. Rejim başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Cumhuriyet ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milli bekanın, milli hedeflerle perçinleşmiştir.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR"
Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyor. Kaçak halde nutuk atan belediye başkanları ile terörle mücadele edeceğini söylüyor. Terörle mütakereden başka bir şey yapamaz. Terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu'dur. Tokat bayraksızları güldürmeyecektir. Zillet cephesi Türkiye karşıtıdır.
14 Mayıs'ta cumhurun muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz.
Bizim için hiçbir siyasi, hedef ve proje Türk milletinin varoluşundan daha önemli ve öncelikli değildir. Biz ekonomik teröristlere karşı ekmeğimizin, alın terimizin tarafındayız. Biz tek devletin, tek vatanın tarafındayız. Feda edilecek tek bir insanımız yoktur. Küresel komplolara karşı devletin tarındayız. Ülkümüzle ülkemizin huzurlu yarınlara ulaşması için aziz milletim sıra sende. Başarıya da birlikte ulaşılacaktır. Yolunuz, bahtınız açık olsun inşallah. Her birinizi Cenab-ı Allah'a havale ediyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinizi bekliyoruz. Hans'a Johny'e Anadolu çocuğu Recep'i ezdirmeyiz. Adayımız Recep, adayımız Recep, adayımız Recep.
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