MHP lideri Devlet Bahçeli’den Tokat’ta önemli açıklamalar: Cumhur İttifakı dünyaya Türk mührüdür

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

"CUMHUR İTTİFAKI DÜNYADA TÜRK MÜHRÜNÜN MÜJDECİSİDİR"

Türkiye tarihinin en kritik seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacaktır. Ya huzur kazanacak ya hüsran ipi göğüsleyecek. Ya Türkiye kazanacak ya da zillet kazançlı çıkacaktır. Ya Tokat kazanacak ya da milliyetsizler istikbalimiz karartacak. Artık rezalet serüvenleri kapanmalı. İhanetin perdesi yırtılıp atılmalı. İhmalle geçecek zaman kalmamıştır.

Yeni bir Türk asrının kapısı açılmıştır. Milli gelecek hedeflerini kanatlandırmıştır. cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye kriz üreten parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuştur. Cumhur İttifakı şartlar ne kadar ağır olsa da bekayı esas almıştır. Cumhur İttifakı dünyada Türk mührünün müjdecisidir.

Demokratik hesap günü görülmüştür. Bugüne istikrar yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Elbette yaparız, hep birlikte başarırız.