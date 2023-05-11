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Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi, çekildi mi? 2023 İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Erkan Baş adaylık açıklaması...

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Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi, çekildi mi? 2023 İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Erkan Baş adaylık açıklaması...

Erkan Baş adaylıktan çekildi mi, çekilecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2023 Cumhurbaşkanı adayı Memleket Patisi Lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla birlikte gözler Erkan Baş'a çevrildi. Peki Erkan Baş milletvekili adaylığından çekilecek mi? Erkan Baş adaylık açıklaması...

Erkan Baş adaylıktan çekildi mi, çekilecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2023 Cumhurbaşkanı adayı Memleket Patisi Lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla birlikte gözler Erkan Baş'a çevrildi. Peki Erkan Baş milletvekili adaylığından çekilecek mi? Erkan Baş adaylık açıklaması...

ADAYLIK TARTIŞMASI

Geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı yapan İstanbul 3. bölge milletvekili adayı Erkan Baş "Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybettirmek istiyorsanız da, Kemal beye değil Tayyip Erdoğan'a kaybettirmeyi seçin. Bu sizin en önemli seçiminiz. Sizin yüzünüzden Türkiye'yi 14 gün daha Tayyip Erdoğan yönetmesin" demişti.

Muharrem İnce'nin Baş'ın bu çağrısına yanıtı da dikkat çekiciydi. İnce, Baş'ın çağrısına yanıt verirken "Kendisi İstanbul 3. bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma" sözleriyle teklifte bulunmuştu.

ERKAN BAŞ ADAYLIK AÇIKLAMASI

Baş ise İnce'nin bu teklifine "Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş'ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım." sözleriyle karşılık verdi.

MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Sahnede Deniz Baykal'a komplo kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi. CHP medyası da hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. FETÖ'nün kumpası, CHP medyasının algısından sonra durumu izleyip umduğunu bulamayan 'Kaset Kemal' topa girdi. CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, İnce'yi aradığını belirterek adeta tehditler savurdu

FETÖ'CÜLER YAPIYOR MUHALEFET YAPACAĞIM DİYENLER KULLANIYOR

Gelişmelerin ardından Muharrem İnce canlı yayında açıklamalarda bulundu. İnce, "FETÖ'cüler yapıyor muhalefet yapacağım diyenler kullanıyor." dedi. Esip gürleyen CHP ve FETÖ ortaklığına sert sözler söyleyen İnce, kumpasa boyun eğdiğini açıklayarak, "Adaylıktan çekiliyorum." ifadelerini kullandı.

İnce'nin açıklamalarından satır başları:

"İlçe, il yönetimlerinde bulundum, 5 dönem milletvekilliği yaptım, Cumhurbaşkanı adayı oldum, parti kurdum. 40 yılın üstünde mücadele ediyorum.

Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim.

Sahte dekontler, jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir porno sitesinden alıyor, benim kelleyi koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Türkiye'de muhalif olacağım diye paylaşanlar var.

45 gündür itibar suikastı yapıyorlar. Emniyet, savcı görevini yapmıyor, gazeteci yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyorlar. Benim böyle görüntülerim olmuşsa, geçmişte yaşananlarda gizlice çekilmişti. Ama benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Bu özel hayat değil, iftira. Gerçek değil.

Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık dekont. Nerede bu savcılar? Pazar 10 milyon lira havale yapıyorlar. Bu kadar itibar suikastı yapılırken, savcıların ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim.

Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu Muharrem İnce olarak yaşadım. Benden başka malvarlığını açıklayan yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurtdışında saldırıyor. Her gün bir iftira var.

Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mutlaka o Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki DEVA'lı, Gelecek'li var. Bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum.

Bu atılan iftiralara, Saray'a giden CHP'liden başlayarak 'Saray'dan para aldı, çekilemez' diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; bu sahte dekontlardan, görüntülerden çekindiğim yok. 45 gündür direniyorum.

Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."

ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle birlikte gözler Erkan Baş'a çevrildi. Baş, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmazken, gelişmeleri ahbaer.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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