11 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da terör operasyonu: 20 gözaltı

Ankara'da terör operasyonu: 20 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
ABONE OL
Ankara’da terör operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika haberleri... Ankara’da, PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbaratı üzerine 23 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA