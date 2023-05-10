10 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2023
ABONE OL
Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı. Şüphelilerden S.V.Ö., M.F.K., A.B.A., S.S.K. ve M.S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan M.İ.Ö., İ.E.Ö., H.S., M.Ö. ve H.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA