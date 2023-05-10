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KADEM'den 14 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'a destek açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2023
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KADEM’den 14 Mayıs’ta Başkan Erdoğan’a destek açıklaması

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Başkan Erdoğan'a destek açıklaması yaptı. KADEM'den yapılan açıklamada, "Kazanımlarımızı korumak ve daha da ileri götürmek için sandığa gidiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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