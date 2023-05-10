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Bakan Akar'dan Tahıl Koridoru mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2023
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Bakan Akar’dan Tahıl Koridoru mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'de Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

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