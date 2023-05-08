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DİYARBAKIR 14 MAYIS 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
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DİYARBAKIR 14 MAYIS 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları!

"Diyarbakır seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 14 Mayıs Pazar günü oy kullanmaya hazırlanan milyonlarca vatandaş, hangi il ve ilçeden ne kadar oy çıkacağını araştırıyor. Peki, Diyarbakır seçim sonuçları açıklandı mı? İşte, Diyarbakır YSK Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları!

Diyarbakır seçim sonuçları 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine göre Diyarbakır seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. 64 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs Pazar günü, 81 ilde kurulan sandıklarda oy verme işlemlerini tamamlayacak. İşte, Diyarbakır seçim sonuçları oy oranları!

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Seçim sonuçları henü açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır, açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

OY KULLANMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

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