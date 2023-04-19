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CHP'de şok! İzmir Milletvekili Özcan Purçu istifa etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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CHP’de şok! İzmir Milletvekili Özcan Purçu istifa etti

Son dakika haberi | CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'nin milletvekili aday listelerinde Roman vatandaşlarına yer vermemesi nedeniyle CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

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