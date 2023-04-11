AK Parti Ağrı milletvekili adayları listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Ağrı milletvekilleri adayları açıklandı mı?
AK Parti'nin milletvekili adayları belli oldu. Aday listelerinin yayınlanmasının ardından 'AK Parti Ağrı milletvekili adayları kimler oldu?' sorusu gündeme geldi. YSK'ya teslim edilen AK Parti Ağrı milletvekili aday listesinde Ruken Kilerci, Abbas Aydın gibi isimler yer alıyor. İşte AK Parti Ağrı milletvekili aday listesi 2023...
2023 Seçimlere kısa bir süre kala AK Parti milletvekili aday listeleri de açıklandı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak AK Parti milletvekili adaylarının listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Peki Ağrı 28. dönem AK Parti milletvekili adayları kimler oldu? İşte AK Parti Ağrı milletvekili adayları...
AK PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
AĞRI 1 RUKEN KİLERCİ
AĞRI 2 ABBAS AYDIN
AĞRI 3 MEHMET ALİ BİLGİLİ
AĞRI 4 ŞABAN POLAT
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra
Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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