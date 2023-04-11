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AK Parti Ağrı milletvekili adayları listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Ağrı milletvekilleri adayları açıklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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AK Parti Ağrı milletvekili adayları listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Ağrı milletvekilleri adayları açıklandı mı?

AK Parti'nin milletvekili adayları belli oldu. Aday listelerinin yayınlanmasının ardından 'AK Parti Ağrı milletvekili adayları kimler oldu?' sorusu gündeme geldi. YSK'ya teslim edilen AK Parti Ağrı milletvekili aday listesinde Ruken Kilerci, Abbas Aydın gibi isimler yer alıyor. İşte AK Parti Ağrı milletvekili aday listesi 2023...

2023 Seçimlere kısa bir süre kala AK Parti milletvekili aday listeleri de açıklandı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak AK Parti milletvekili adaylarının listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Peki Ağrı 28. dönem AK Parti milletvekili adayları kimler oldu? İşte AK Parti Ağrı milletvekili adayları...

AK PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

AĞRI 1 RUKEN KİLERCİ
AĞRI 2 ABBAS AYDIN
AĞRI 3 MEHMET ALİ BİLGİLİ
AĞRI 4 ŞABAN POLAT

BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

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