Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un down sendromlu gençle yürekleri ısıtan anları!

DOWN SENDROMLU GENÇLE SAMİMİ ANLAR

Bakan Kurum, kürsüye giderken merdivende kendisini bekleyen bir sürpriz vardı. Ailesi ile iftara gelen down sendromlu özel bir genç, merdivenlerde Bakan Kurum'u karşıladı.

Bakan Kurum'u kürsüye götüren genç, mikrofonu eline aldı ve iftar programına gelen vatandaşlara seslendi.