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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un down sendromlu gençle yürekleri ısıtan anları!

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Giriş Tarihi: 10.04.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un down sendromlu gençle yürekleri ısıtan anları!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumPendik Sahil Pazar Alanı'nda AK Parti il ve ilçe teşkilatı ile bazı sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin katıldığı iftar programına katıldı. Bakan Kurum'un down sendromlu bir gençle samimi diyalogları yürekleri ısıttı.

AK Parti'nin İstanbul 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, pazar günü Pendik Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Pendiklilerle birlikte orucunu açan Bakan Kurum, daha sonra davetlilere hitap etmek üzere sahneye yöneldi.

DOWN SENDROMLU GENÇLE SAMİMİ ANLAR

Bakan Kurum, kürsüye giderken merdivende kendisini bekleyen bir sürpriz vardı. Ailesi ile iftara gelen down sendromlu özel bir genç, merdivenlerde Bakan Kurum'u karşıladı.

Bakan Kurum'u kürsüye götüren genç, mikrofonu eline aldı ve iftar programına gelen vatandaşlara seslendi.

DAVETLİLERİ SELAMLADILAR

Sahnenin arka kısımlarına giderek vatandaşlara seslenen genç, düşme tehlikesine karşı uyarmak için yanına gelen Bakan Kurum'u sahneden uzaklaştırdığı an misafirleri güldürdü.

Konuşmasını yapan Bakan Murat Kurum, seyircileri selamlayıp mikrofonu sahibine teslim etti. Pendik'te yaşanan bu özel anlar izleyenleri hem güldürdü hem de yaşanan samimi anlar duygulandırdı.

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