10 milyar liralık vurgun! İstanbul merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı

18 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLDÜ

Operasyon, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Diyarbakır ile beraber 18 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin 18 ilde yaklaşık 10 milyar TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.