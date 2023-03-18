Türkiye’nin kabus dönemi: Sadece koalisyonlar değil liderler de dikiş tutmadı

AYNI KOALİSYONDA FARKLI LİDERLERLE İSTİKRARSIZ YÖNETİM

1991 seçimleri sonrasında Doğru Yol Partisi lideri Süleyman Demirel başkanlığında kurulan koalisyon hükümetinde, sosyal demokrat Halkçı Parti lideri Erdal İnönü Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Ancak ilerleyen süreçte Demirel'in köşke çıkmasıyla yerine Tansu Çiller başbakan oldu, yeni bir hükümet kurdu. Dönemin gazetelerine yansıyan haberlere göre bu süreçte Çiller, Demirel'in ekibini tasfiye etmeye başlamıştı. Çiller de yeni hükümeti selefi Demirel gibi SHP'li İnönü ile hükümet kurdu. Ancak Çiller'in başbakanlığı döneminde SHP liderleri sürekli değişti ve Çiller, İnönü'ün ardından önce Murat Karayalçın, ardından ise SHP'nin CHP ile birleşmesi sonucu Hikmet Çetin ile aynı koalisyonu devam ettirdi.