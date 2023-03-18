Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Tutum Belgesi" dayatması! İşte HDP'nin CHP'den talepleri: Özerklik de var, teröristlerin serbest bırakılması da...





Yapılan paylaşımda şu talepler ve vaatler yer aldı:

- Koruculuk sistemi lağvedilecek suça karışan korucular yargılanacaktır.

- Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6'lı masa 7'li masa olacaksa sözümüz budur.

- HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder.

- OHAL kaldırılacak ve OHAL'e dayanılarak kayyum atanan belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilecektir.

- Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'deki demokrasi sorunu başta olmak hiç bir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır.