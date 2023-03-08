TAKSİM Metro kapandı mı, neden kapalı? Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi, Taksim-Kabataş Füniküler hattı çalışmıyor mu? M2-F1 hatları son dakika
Taksim metro kapandı mı, neden kapalı sorusunun cevabı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği tarafından gelen son dakika açıklamasına göre saat 14.00'ten itibaren Taksim, Şişhane metro istasyonları ile Kabataş Füniküler hattı hizmet vermeyecek. Peki Taksim metro kapandı mı, neden kapalı? Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi, Taksim-Kabataş Füniküler hattı çalışmıyor mu?
Taksim metro hattı çalışmıyor mu sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ile ilgili detaylar araştırılıyor. 08 Mart Çarşamba günü işletmeye kapanan metro hatları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...
M2-F1 HATLARI SON DAKİKA DUYURUSU
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
TAKSİM METRO NE ZAMAN AÇILACAK?
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
M2 YENİKAPI HACIOSMAN METRO HATTI DURAKLARI
Yenikapı
Vezneciler-İstanbul Ü.
Haliç
Şişhane
Taksim
Osmanbey
Şişli-Mecidiyeköy
Gayrettepe
Levent
4.Levent
Sanayi Mahallesi
Seyrantepe
İTÜ-Ayazağa
Atatürk Oto Sanayi
Darüşşafaka
Hacıosman
Yenikapı İstasyonu'nda, M1A Atatürk Havalimanı, M1B Kirazlı Metro Hattı ve Marmaray işletmesine,
Vezneciler - İstanbul Üniversitesi İstasyonu'nda, T1 Bağcılar - Kabataş Tramvay Hattı'na,
Şişhane İstasyonu'nda, T2 İstiklal Caddesi Tramvay Hattı ve F2 Karaköy - Beyoğlu Tarihi Tünel Hattı'na,
Taksim İstasyonu'nda, T2 İstiklal Caddesi Tramvay Hattı ve F1 Kabataş Füniküleri'ne,
Şişli - Mecidiyeköy İstasyonu'nda M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'na,
Şişli - Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonlarında metrobüs işletmesine,
Levent İstasyonu'nda, M6 Metro Hattı'na,
Sanayi Mahallesi İstasyonu'nda (sistem değiştirmeden, ayrı bir peron bölgesine geçerek) Seyrantepe Mekik İşletmesi'ne aktarma yapılabilir.
F1 TAKSİM-KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTI DURAKLARI
Kabataş-Taksim
Taksim İstasyonu'nda, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı ve T2 Taksim - Tünel Nostaljik Tramvayı'na,
Kabataş İstasyonu'nda, T1 Bağcılar - Kabataş Tramvay Hattı, şehir hatları, İDO, BUDO ve deniz motorlarına aktarma yapılabilir.
F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı'nın devreye girmesi ile M2 Hattı'nı kullanan yolcuların Kabataş Deniz İskelesi'ne ve Atatürk Havalimanı'na gelen yolcuların da Taksim bölgesine raylı sistem ile erişimi sağlanmıştır.
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- TAKSİM Metro kapandı mı, neden kapalı? Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi, Taksim-Kabataş Füniküler hattı çalışmıyor mu? M2-F1 hatları son dakika
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