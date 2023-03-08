TAKSİM Metro kapandı mı, neden kapalı? Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi, Taksim-Kabataş Füniküler hattı çalışmıyor mu? M2-F1 hatları son dakika

Taksim metro hattı çalışmıyor mu sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ile ilgili detaylar araştırılıyor. 08 Mart Çarşamba günü işletmeye kapanan metro hatları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...