08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Son dakika: Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2023
ABONE OL
Son dakika: Emine Erdoğan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, imkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA