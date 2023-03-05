Son dakika: Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye'nin kuzeyinden Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Suriye'nin kuzeyinden Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Şaban Ayı gün gün TAKVİMİ
- Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 | KPSS'siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman? Klinik destek elemanı, Hasta karşılama... Branşlar ve şartlar
- Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2023 Zamlı yardımlar yatacak mı? Aile Yardım Paraları ne kadar, kaç TL?
- Yarın Kandil mi, ne kandili? Berat Kandili 2023 hangi gün? Şaban ayının 13.-14.-15. günü ne zaman? Diyanet kandil ve dini günler takvimi
- BERAT KANDİLİ ORUCU ne zaman, kaç gün tutulur? 2023 Berat Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri neler?
- Deprem bölgesi Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'da okullar açılacak mı, ne zaman? İl il okulların açılış tarihi 2023
- Fenerbahçe Kayserispor maçı CANLI- ŞİFRESİZ İZLE! 4 Mart Kayserispor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- İbni-i Sina'nın şifa dağıtan tarifleri! Meğer 1000 yıl önce yazmış! Hastalıkları kökünden kazıyor! İşte o reçete
- TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MART 2023 KURA TAKVİMİ
- EYT ilk maaş ne zaman yatacak? Mart ayında dilekçe veren EYT'liler ilk maaşını Nisan'da alır mı? İşte yol haritası
- Sözleşmeli er alımı 2. dönem başvuruları başladı mı? 2023 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır?
- DEPREM GÖÇÜ BAŞLADI! İstanbul'un nüfusu azalıyor mu? Ev fiyatları düştü mü, düşecek mi?