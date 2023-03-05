Son dakika: Mehmetçik Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Suriye'nin kuzeyinden Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."