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Son dakika: Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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Son dakika: Mehmetçik Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye'nin kuzeyinden Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Suriye'nin kuzeyinden Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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