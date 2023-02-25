50 bin konut için plan hazır! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Sözümüzü tutacağız

Buradaki tüm tarihi eserlerimiz de inşallah eskisi gibi yeniden canlandıracağız, hayata geçireceğiz. Mart ve nisan aylarında 50 bin konutumuzu öncelikli Hatay'da hem merkezde, hem de ilçelerde yapmak üzere bir planlama yaptık. Mart ayı sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümün inşa sözleşmesini tamamlamış olacağız. 21 Şubat'ta başlattığımız yapım sürecinde bugün itibariyle de 4 günde 10 bin 12 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzalamış ve inşaat sürecine başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi mart ve nisan aylarında 200 bini merkezlerde, 73 bini köylerde olmak üzere 273 binin ihalesini, sözleşme süreçlerini başlatıyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK, EN KAPSAMLI AFET KONUT SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIP, VATANDAŞLARIMIZA SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"

Nurdağı'nda ve İslahiye'de ilk afet konutlarının yapım sürecinin başladığını ifade eden Bakan Kurum, "İnşallah ilk etapta da konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve Cumhuriyet tarihinin en büyük, en kapsamlı afet konut seferberliğini aynı anlayışla hasar tespitlerini yapmaya müteakip devam edeceğiz.