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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca afet bölgesindeki çalışanları paylaştı: Hiçbir köy uzakta değil çünkü biz oradayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca afet bölgesindeki çalışanları paylaştı: Hiçbir köy uzakta değil çünkü biz oradayız

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesinde çalışan sağlık görevlilerinin görüntülerini paylaşarak, "Afet bölgesindeki hiçbir köy uzakta değil. Çünkü biz oradayız. Türkiye'mizin gönlü müsterih olsun" dedi.

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