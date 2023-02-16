1 milyon dolar kaç TL yapar? 1 dolar kaç TL? Dünya Ahıska Türkleri Birliği başkanı kimdir?
1 milyon dolar kaç TL eder sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye Tek Yürek kampanyasına 1 milyon dolar bağışta bulunan Dünya Ahıska Türkleri Derneği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki 1 milyon dolar kaç TL yapar? 1 dolar kaç TL? Dünya Ahıska Türkleri Birliği başkanı kimdir?
1 milyon dolar kaç TL eder sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye Tek Yürek kampanyasına 1 milyon dolar bağışta bulunan Dünya Ahıska Türkleri Derneği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki 1 milyon dolar kaç TL yapar? 1 dolar kaç TL? Dünya Ahıska Türkleri Birliği başkanı kimdir?
1 milyon dolar kaç TL: 18.851.100,00 TL eder.
Dünya Ahıska Birliği'nin kuruluş amacı, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdürmekte olan vatandaşlarımız Ahıska Türkleri'nin milli kültürünü geliştirmek, Ahıska vatanı ile ilişkilerinin sürmesini sağlamak ve tabii kendi aralarında birlik ve beraberliklerini güçlendirmektir.
9 ayrı ülkede yaşamlarını sürdürmekte olan Ahıska Türkleri'nin, bu ülkelerde karşılaştıkları çeşitli sorunları çözmek için DATÜB çatısı altında buluşuyoruz. Bu bağlamda DATÜB'ün kapısı, tüm vatansever Ahıska Türkleri'ne ve Ahıska Türkleri'nin hak arayışı yolundaki yürüyüşüne destek vermek isteyen herkese açıktır.
DATÜB BAŞKANI ZİYATDİN KASSANOV KİMDİR?
23 Kasım 1958 Yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde doğan Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov, 1981 yılında Almatı Üniversitesi Ulusal Ekonomi Bölümünden mezun olmuş ve Ekonomi alanında Yüksek Lisans yapmıştır.
Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov 1995 yılından itibaren özel girişimci olarak iş hayatına başladı. ''Kassanov Investment Group'' çatısı altında 70 farklı alanda faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanıdır.
Sivil Toplum Kuruluşuna 1991 Yılında Almatı'da kurulan Ahıska Türk Kültür Merkezine maddi ve manevi yardımları ile başlayan Kassanov, 1999 Yılından itibaren Almatı'da Ahıska derneğine Başkan seçilmesi ile aktif bir şekilde dernek çalışmalarına başlamış olup, halen Kazakistan'da bu görevini sürdürmektedir.
2013 yılında Kazakistan Halklar Meclisinin 19. Dönem Toplantısında, başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yaptığı Meclise Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin kurucusu ve Genel Başkanı'dır. Kazakistan'da yaşamaktadır.
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