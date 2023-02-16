1 milyon dolar kaç TL yapar? 1 dolar kaç TL? Dünya Ahıska Türkleri Birliği başkanı kimdir?

Dünya Ahıska Birliği'nin kuruluş amacı, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdürmekte olan vatandaşlarımız Ahıska Türkleri'nin milli kültürünü geliştirmek, Ahıska vatanı ile ilişkilerinin sürmesini sağlamak ve tabii kendi aralarında birlik ve beraberliklerini güçlendirmektir.

9 ayrı ülkede yaşamlarını sürdürmekte olan Ahıska Türkleri'nin, bu ülkelerde karşılaştıkları çeşitli sorunları çözmek için DATÜB çatısı altında buluşuyoruz. Bu bağlamda DATÜB'ün kapısı, tüm vatansever Ahıska Türkleri'ne ve Ahıska Türkleri'nin hak arayışı yolundaki yürüyüşüne destek vermek isteyen herkese açıktır.