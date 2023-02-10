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Hac kuraları ne zaman çekiliyor, açıklama geldi mi? Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman? Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Hac kuraları ne zaman çekiliyor, açıklama geldi mi? Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman? Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü...

"Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Şubat'ta yapılması planlanan hac kurasının deprem dolayısıyla ertelendiğini bildirdi. Peki, Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman? Hac kuraları ne zaman çekiliyor, açıklama geldi mi? Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü...

"Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman? Hac kuraları ne zaman çekiliyor, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Şubat'ta yapılması planlanan hac kurasının deprem dolayısıyla ertelendiğini bildirdi. Peki, Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman? Hac kuraları ne zaman çekiliyor, açıklama geldi mi? Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü...

HAC KURALARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Şubat'ta yapılması planlanan hac kurasının deprem dolayısıyla ertelendiğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler nedeniyle 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan 2023 yılı hac kurasının ertelendiğini belirtti.

Erbaş, "Hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesini kullandı. Paylaşımında millete başsağlığı dileyen Erbaş, "Yüce Rabbimiz ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve bütün insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun." ifadesine yer verdi.

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