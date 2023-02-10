Hac kuraları ne zaman çekiliyor, açıklama geldi mi? Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman? Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü...

"Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman? Hac kuraları ne zaman çekiliyor, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Şubat'ta yapılması planlanan hac kurasının deprem dolayısıyla ertelendiğini bildirdi. Peki, Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman? Hac kuraları ne zaman çekiliyor, açıklama geldi mi? Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü...