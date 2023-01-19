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Son dakika: MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak! AK Parti yasa teklifini verdi

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Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Son dakika: MİT bünyesinde ’Milli İstihbarat Akademisi’ kurulacak! AK Parti yasa teklifini verdi

Son dakika haberi...AK Parti, Yükseköğretim Kanununda değişiklik öngören 11 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.

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