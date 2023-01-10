Muhalefet medyasından küresel tetikçilerle skandal iş birliği! "TÜİK Ulusal Hesaplar Daire Başkanı görevden alındı" provokasyonu

"İddia edildiği gibi bir görevden alma veya büyüme rakamlarından kaynaklı bir görev değişikliği söz konusu değildir. Köklü bir kurum olan TÜİK'teki yönetimsel tasarruflar üzerinden, iftira ve yalanlar ile kamuoyunda olumsuz algı oluşturma çabaları hakkında yasal yollar da dahil olmak üzere gereken işlemler yapılacaktır."