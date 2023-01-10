Muhalefet medyasından küresel tetikçilerle skandal iş birliği! "TÜİK Ulusal Hesaplar Daire Başkanı görevden alındı" provokasyonu
Muhalefet tarafından fonlanan medya kuruluşları, TÜİK'teki Ulusal Hesaplar Dairesindeki görev değişikliğine ilişkin kirli bir algı operasyonuna girişti. T24, Cumhuriyet, Gazete Duvar, Sözcü, Karar ve Gerçek Gündem, küresel tetikçilerle ağız birliği yaparak skandal bir provokosyona imza atti. Yapılan yalan haberle ilgili açıklama TÜİK'ten geldi. TÜİK, "İddia edildiği gibi bir görevden alma veya büyüme rakamlarından kaynaklı bir görev değişikliği söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanının Kurum içinde başka bir göreve getirilmesine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaların doğru olmadığını bildirerek, "İddia edildiği gibi bir görevden alma veya büyüme rakamlarından kaynaklı bir görev değişikliği söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.
TÜİK'ten yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan "TÜİK'te, üçüncü çeyrek büyüme oranının beklenti altında kalması üzerine ilgili daire başkanı görevden alındı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
TÜİK'teki teknik iş ve işlemlerin yoğunluğuna ve Kurum için bilgi yönetiminin ve tecrübenin gerekliliğine işaret edilen açıklamada, "Dönemsel olarak Kurum içerisinde rotasyon ihtiyacı oluşmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Kurumun istatistik üretici daireleri arası rotasyon gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, milli gelir hesabını yapan Ulusal Hesaplar Dairesinin Başkanı, turizm gelir revizyonu gibi çok önemli çalışmaların yapıldığı Uluslararası Ticaret İstatistikleri Dairesi Başkanlığına getirilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, ilgili kişinin Kültür ve Turizm Bakanlığında geçmiş dönemlerde çalışmış olması ve kendisine diğer dairede daha fazla ihtiyaç bulunması nedeniyle değişikliğin yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"İddia edildiği gibi bir görevden alma veya büyüme rakamlarından kaynaklı bir görev değişikliği söz konusu değildir. Köklü bir kurum olan TÜİK'teki yönetimsel tasarruflar üzerinden, iftira ve yalanlar ile kamuoyunda olumsuz algı oluşturma çabaları hakkında yasal yollar da dahil olmak üzere gereken işlemler yapılacaktır."
CHP'NİN MEDYA AYAĞI OPERASYONA GİRİŞTİ
T24, "Bloomberg: TÜİK Ulusal Hesaplar Daire Başkanı, beklenenden kötü gelen verinin ardından kovuldu" manşetini atarak küresel tetikçilerle ağız birliği yaptı.
Cumhuriyet, Gerçek Gündem ve Gazete Duvar aynı spotu yazarak şu ifadelerle skandalı pekiştirdi: "Ulusal Hesaplar Daire Başkanı Cihat Erce İşbaşar geçen ay bu görevden alınarak, Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığı'na atandı."
Karar ise, "TÜİK'te yaprak dökümü! Kötü gelen büyüme verisi koltuktan etti" başlığını atarak açık bir şekide tetikçilik yaptı.
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