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AK Partili vekil İbrahim Halil Yıldız'a PYD’den suikast girişimi! 2 terörist Akçakale’de yakalandı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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AK Partili vekil İbrahim Halil Yıldız’a PYD’den suikast girişimi! 2 terörist Akçakale’de yakalandı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik suikast engellendi. Emniyet İstihbarat Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen koordineli çalışmalarla Yıldız’a suikast için Suriye'den gönderilen, PKK/KCK terör örgütü Suriye yapılanması PYD/YPG mensubu 2 örgüt mensubu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

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