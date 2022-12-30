30 Aralık 2022, Cuma
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Yola çıkacaklar dikkat: İzmit ile Sapanca Kavşağı arası trafik durdurulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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Yola çıkacaklar dikkat: İzmit ile Sapanca Kavşağı arası trafik durdurulacak

Anadolu Otoyolu'nun İzmit ile Sapanca kavşağı arasında trafik akışının, enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'ta 02.00-04.00 saatlerinde kısa aralıklarla kontrollü durdurulacağı bildirildi.

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