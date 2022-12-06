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Konya'da askeri uçak nereye düştü? Konya'da son durum ne? Pilotun sağlık durumu nasıl? Konya'da düşen uçağın modeli ne?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Konya’da askeri uçak nereye düştü? Konya’da son durum ne? Pilotun sağlık durumu nasıl? Konya’da düşen uçağın modeli ne?

Son dakika haberi... Konya'da askeri uçağın düştüğü haberinin ardından gelişmeler aratılmaya başlandı. Vatandaşlar arama motorlarında "Konya'da askeri uçak nereye düştü?", "Konya'da son durum ne?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki Konya'da askeri uçak nereye düştü? Pilotun sağlık durumu nasıl? Konya'da düşen uçağın modeli ne?

Konya'da askeri uçak nereye, neden düştü sorularının cevabı merak konusu olurken vatandaşlar konuya ilişkin sıcak gelişmeleri yakından takip ediyor. Konya Karatay'da Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı düştü. Pilotun sağlık durumu öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Konya'da askeri uçak nereye düştü? Konya'da son durum ne? Pilotun sağlık durumu nasıl? Konya'da düşen uçağın modeli ne?

KONYA'DA EĞİTİM UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Konya Karatay'da Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı kaza kırıma uğradı, pilot atlayarak kurtuldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı.

PİLOTUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

F-5 UÇAĞI NEDİR?

F-5A/B Freedom Fighter (Türkçe: Özgürlük Savaşçısı) ve F-5E/F Tiger II (Türkçe: Kaplan II) düşük maliyeti olan ve kolay bakım yapılabilen bir gelişmiş eğitim uçağıdır. SSCB ve Doğu Blokundaki karşılığı Mig-21dir. Birleşik Devletler Hava Kuvvetlerinde Top Gun tarzı savaş eğitim okullarında eğitim uçağı olarak kullanılmaktadır.

F-5 çok amaçlı bir uçaktır ve çok yüksek manevra kabiliyeti vardır. Hava Savaşları için Sidewinder füzeleri taşıyabilir. Kara saldırıları için de bomba ve roket taşımaktadır. F-5B adında iki kişilik eğitim sürümü ayrıca RF-5 adında bir fotokeşif sürümü vardır. F-5 pek çok ülkede lisans altında üretilmektedir.

F-5 UÇAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Mürettebat: 1

Uzunluk: 14.35 m

Yükseklik: 4.10 m

Kanat açıklığı: 7.85 m

Kanat alanı: 17.28 m²

Boş ağırlığı: -

Yüklü ağılığı: 9.300 kg

Motor: 2 x General Electric J-85

Itiş gücü:15.5 kN

Maksimum hız: 1526 km/s (1.2 Mach)

Menzil: 1815 km

Çıkabildiği maksimum yükseklik: 15.400 m

Silahlandırma

Top: 2x 20 mm M39A2 Top

Havadan Havaya Muharebe Füzeleri AAM

AIM-9

AIM-7

AIM-120

Havadan Karaya Taarruz Füzeler AGM

AGM-65E

AGM-84

AGM-88A

Python-3

Bombalar

F-5 Freedom Fighter

MK-82

MK-84

GBU-24

GBU-49

GBU-52

GBU-58

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