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Van'da terör operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Van’da terör operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Son dakik haberine göre Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ediyor. Van'da geçen hafta, PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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