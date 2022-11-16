Son dakika: Tunceli ve Hakkari için flaş karar: İzne bağlandı ve yasak geldi
Son dakika haberleri... Tunceli'de basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, stant açmak, konser gibi eylem ve etkinliklerin geçici süreyle izne bağlandığı bildirildi. Öte taraftan Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri, yürüyüş, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Bu çerçevede bazı kararların alındığı aktarılan açıklamada, "Tunceli genelinde yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak gibi eylem ve etkinliklerin 19 Kasım günü saat 23.59'a kadar mülki amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, izinsiz yapılacak eylem ve etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
HAKKARİ'DE GÖSTERİ, YÜRÜYÜŞ VE ETKİNLİKLER 15 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI
Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri, yürüyüş, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni, suçun önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari sınırları içinde 15 Kasım saat 00.01'den 29 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplanmalar, ses-yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor, planör gibi her türlü hava faaliyetleri, anma toplantısı anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim gibi faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."
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