SAĞLIK BAKANLIĞI MÜLAKATSIZ PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Kılavuz yayımlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İlk etapta 11 bin 137'si sürekli olmak üzere 42 bin 500 sağlık personeli alımı yapılacağını belirten Bakan Koca, "Bunun için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.