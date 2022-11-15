SAĞLIK BAKANLIĞI MÜLAKATSIZ PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Kılavuz yayımlandı mı?
Milyonlarca sağlık personelini sevindirecek haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti. Sağlık Bakanlığı 85 bin yeni sözleşmeli personel alımı için geri sayım devam ederken, "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?" sorusu gündeme geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? İşte, merak edilen detaylar...
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Geçtiğimiz günler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına dair detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Söz konusu alımlar için başvuru sürecini merakla bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek kılavuz haberine odaklandı..Atamaların mülakat olmadan doğrudan yapılacağı belirtilirken hemen ardından ikinci etap için ilana çıkılacağı duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte, detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
İlk etapta 11 bin 137'si sürekli olmak üzere 42 bin 500 sağlık personeli alımı yapılacağını belirten Bakan Koca, "Bunun için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO BRANŞ DAĞLIMI BELİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı ise şu şekildeydi;
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
KILAVUZ YAYIMLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.
BAKAN KOCA'DAN 85 BİN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin personel alımı yapılacağını duyuran Bakan Koca şu ifadelere yer verdi;
"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.
Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz"
Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.
2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi alımı yapıldı.
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