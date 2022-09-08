08 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da asayiş uygulamasında 215 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da asayiş uygulamasında 215 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2022
ABONE OL
İstanbul’da asayiş uygulamasında 215 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 215 şüpheli gözaltına alındı. Uygulama kapsamındaki aramalarda, 33 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 16 kurusıkı tabanca, 49 fişek, 2 kilo 465 gram uyuşturucu madde, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 106 bin 85 Türk lirası ile 850 avro ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA