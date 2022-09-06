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Son dakika: Emine Erdoğan'dan Umut Tüneli'ne ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Son dakika: Emine Erdoğan’dan Umut Tüneli’ne ziyaret

Son dakika haberleri... Bosna Hersek ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Umut Tüneli'ni ziyaret etti.

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