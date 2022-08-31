31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Turkuvaz Medya yalan ve iftira dolu planlı saldırıya geçit vermiyor: Yolumuzdan dönmeyiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2022
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Turkuvaz Medya yalan ve iftira dolu planlı saldırıya geçit vermiyor: Yolumuzdan dönmeyiz

Son günlerde suç örgütleri ve elebaşları eliyle ortaya atılan yalan ve iftiralar, muhalefet ve mangır medyası tarafından köpürtülerek büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişildi. Dezenformasyon kampanyasıyla birlikte Turkuvaz Medya da iftiralarla hedef alındı. Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, "Son olarak, Turkuvaz Medya ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak'a yönelik "yalan, iftira ve saldırılar" bunlardan biri ama elbette sonuncusu değil. En aşağılık yalanları yüzleri kızarmadan söyleyen bu güruh ve yandaşları şunu bilsinler ki, yolumuzdan dönmeyiz." ifadelerini kullandı.

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