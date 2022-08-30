Yerli ve milli pasaport dönemi başladı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerli pasaportu tanıttı





Pasaport üretiminde kullanılan yarı mamul üretimine ilişkin de adımlar attıklarını söyleyen Soylu, şöyle konuştu: "Önümüzdeki ayın sonuna kadar yaklaşık 170 bin pasaportu basmış olacağız, bu bir aylık süreç içerisinde. Daha sonra 250 bine, daha sonra 300 bine, daha sonra yükselerek devam edecek. Yeşil pasaportu bastıktan sonra, hem diplomatik hem umumi hem de gri pasaportu basmaya başlayacağız. Mümkün olduğunca 5-10 gün içerisinde yeşil pasaportun, bekleyen talebinin tamamını eritmiş olacağız. Bir üretim planlaması yaptık. Sonra hem vereceğiz hem de stoklamaya başlayacağız. Hem diplomatik hem umumi hem de gri pasaportu, yeşil pasaportun talebinin azalmasını sağlayarak gerçekleştirmiş olacağız. 120 bin umumi pasaport talebi var, şu anda elimizde 100 bin umumi pasaportumuz var. Bir problemimiz kalmış değil. Yeşil pasaport talebini de burada basarak karşılamış olacağız."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN