Başkan Recep Tayyip Erdoğan uğurlayacak! Abdülhamid Han ilk sondaj için demir alıyor

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak. Sondaj için 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek.