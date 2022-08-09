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Başkan Recep Tayyip Erdoğan uğurlayacak! Abdülhamid Han ilk sondaj için demir alıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan uğurlayacak! Abdülhamid Han ilk sondaj için demir alıyor

Son dakika haberine göre Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi bugün göreve başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla uğurlanacak Abdülhamid Han gemisi Akdeniz’de üç ay çalışacak.

Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfeden Türkiye, bir yandan doğalgazı karaya yaklaştırırken, diğer yandan da denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinde elini güçlendiriyor.

Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han sondaj gemisi, bugün ilk görevine çıkıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN UĞURLAYACAK
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu limanındaki Abdülhamid Han, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle ilk görev yeri olan Akdeniz'e uğurlanacak.

Gemi, daha önce hidrokarbon hareketliliği tespit edilen bölgelerde çalışacak. Abdülhamid Han'ın Akdeniz sularındaki görev süresi ise 3 ay olarak belirlendi. Faaliyetlerdeki ilerleyişe göre bu süre birkaç ay daha uzatılabilecek.

12 BİN 200 METRE DERİNE İNEBİLİYOR
Son teknolojiyle donatılan Abdülhamid Han sondaj gemisinin sınıfında dünyada 5 gemi bulunuyor.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak. Sondaj için 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek.

200 kişilik mürettebat kapasitesi olan gemi, sondaj operasyonunu gerçekleştirecek ekibi de taşıyacak. 7'nci nesil üstün teknolojiyle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadesini kullandı.

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