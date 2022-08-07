07 Ağustos 2022, Pazar
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Son dakika: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.08.2022
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Son dakika: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, "13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

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