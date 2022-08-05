FETÖ'nün prensinden flaş itiraf! Nereye kaçmayı planlıyordu?
Yunanistan'a kaçmak isterken eşiyle birlikte yakalanan FETÖ'nün prensi sözde gazeteci Mehmet Gündem çarpıcı itiraflarda bulundu. 20 örgüt üyesi ile birlikte yakalanan Gündem, kaçmak istediği yeri söyledi.
Edirne'den yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri arasında eşiyle birlikte jandarma pususuna düşerek yakalanan FETÖ'nün prenslerinden gazeteci Mehmet Gündem'in ifadesine ulaşıldı.
Yunanistan son dönemlerde Türkiye'den Avrupa'ya geçmeye çalışan terör örgütü üyelerini sınırdan itse de, FETÖ üyeleri başta olmak üzere terör örgütü mensupları yasadışı yollardan kaçmak için her yola başvuruyor. Son 10 gün içerisinde Edirne'nin ilçelerinde yapılan operasyonlarda 20 terör örgütü üyesi daha yakalandı.
FETÖ'NÜN PRENSİ JANDARMA PUSUSUNA DÜŞTÜ
Halit Turan'ın haberine göre Edirne'nin Enez İlçesinde gece yurtdışına yasadışı yollarla 6 kişinin geçiş yapacağı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri Yeni Mahalle bölgesinde pusuya yattı. Jandarma, Yunanistan'a kaçmak için gece 01.30 sıralarında yola çıkan aralarında FETÖ'nün prenslerinden gazeteci Mehmet Gündem ile eşi Mine Gündem'in de aralarında bulunduğu 7 kişiyi yakaladı.
FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyesi Mehmet Gündem'in silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldığı, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bir süre cezaevinde kalan Gündem'in aldığı ceza dosyasının istinafta olduğu bu nedenle yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçış planı yaptığı belirlendi.
EŞİ DE FETÖ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞ
Mehmet Gündem'in birlikte kaçmaya çalıştığı eşinin de Niğde'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 23 Haziran'da gözaltına alındığı belirlendi. Mehmet Gündem ifadesinde "Tutuklu yargılandığım süreç içerisinde ben ve ailem çok yıprandık. 23 Haziran tarihinde eşim hakkında soruşturma olduğundan gözaltı işlemi yapıldı. Onun hakkında soruşturma olduğunu öğrendik. Eşimin benim yaşadığım süreci kaldıramayacağını düşünerek böyle bir yol düşündüm" dedi.
"HEDEFİM YUNANİSTAN'A KAÇMAKTI"
Yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan Gündem, suçunu da itiraf etti. Gündem "Yunanistan tarafına gidecektik. Sonrası için bir düşüncemiz yoktu" dedi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Gündem tutuklandı. Tutuklama kararında, Gündem'in cezasının infazından kaçmak için böyle bir yönteme başvurduğu belirtilerek sanık hakkında verilen adli kontrol uygulamasının sonuçsuz kaldığı vurgulanarak tutuklanmasına karar verildiği öğrenildi.
Milliyet Gazetesi'nin eski köşe yazarı olan, Zaman Gazetesi, Tercüman Gazetesi, Yeni Şafak ve TRT Haber'de çalışan Mehmet Gündem, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de olduğu birçok siyasetçinin biyografisini kaleme aldı.
Fethullah Gülen ile geçirdiği 11 günü kitaplaştıran Gündem, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapatılan Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nın yönetici, üye ve çalışanlarına yönelik soruşturması kapsamında, 1 Kasım 2017'de gözaltına alınarak tutuklanmış, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilen Gündem'in dosyası istinaf mahkemesinde bekliyor.
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