Orgeneral Yaşar Güler kimdir? 2022 yılı Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları yer alıyor. Bu kapsamda, bu yıl hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduran Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı oldu. Peki, Orgeneral Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı mı? İşte haberin detayları...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR GÜLER'İN GÖREV SÜRESİ UZATILDI MI?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek. Bu kapsamda Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla uzatılması bekleniyor. Görev süresinin uzatılması halinde Orgeneral Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak.

YAŞ kararları açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.