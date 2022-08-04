Orgeneral Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı mı?
Orgeneral Yaşar Güler kimdir? 2022 YAŞ toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. YAŞ toplantısında terfiler, emeklilikler ve görev süresinin uzatılması gündemdeyken, en çok merak edilenlerden biri de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı oldu. Peki, Orgeneral Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı mı? İşte Orgeneral Yaşar Güler'in hayat hikayesi...
Orgeneral Yaşar Güler kimdir? 2022 yılı Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları yer alıyor. Bu kapsamda, bu yıl hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduran Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı oldu. Peki, Orgeneral Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı mı? İşte haberin detayları...
GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR GÜLER'İN GÖREV SÜRESİ UZATILDI MI?
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek. Bu kapsamda Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla uzatılması bekleniyor. Görev süresinin uzatılması halinde Orgeneral Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak.
YAŞ kararları açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.
YAŞAR GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Orgeneral Yaşar Güler, 1954 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun olmuştur.
1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral GÜLER; 1986 yılında Kara Harp Akademisinden, 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.
Kurmay subay olarak; 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı, 1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12'nci Piyade Tümen Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı, 1997-1999 yılları arasında Napoli/İtalya'da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Gnkur. Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.
Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmiştir.
Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.
Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay II nci Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş olan Orgeneral Yaşar GÜLER Cumhurbaşkanlığının 09 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştır.
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- Orgeneral Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı mı?
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