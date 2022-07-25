Millet İttifakı’nda 3’lü kriz! DEVA ve Gelecek birbirine girdi

Abdülkadir Baykay, söz konusu paylaşımının ardından yeniden açıklamada bulundu ve "Yazdıklarımın arkasındayım daha önce dediğim gibi ülkede siyaset yapmak için illa yalakamı olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ELMAS: BU DİL VE ÜSLUP OLDUKÇA SAKINCALI. AYIP EDİYORSUNUZ"

Harun Sekmen'in haberine göre DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Tunahan Elmas, Abdülkadir Baykay'ı eleştirdi ve "Siz gelecek partisinin kurucusunuz. Ali bey ve Ahmet hoca eski dost ve yıllarca beraber siyaset yaptı. Bugün, 6'lı masada iki parti de ülkenin geleceğine yönelik katkı sunuyor. Bu dil ve üslup oldukça sakıncalı. Hem partiler arası diyalog için, hem memleket için. Ayıp ediyorsunuz" iddiasında bulundu.