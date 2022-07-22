2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yeri sorgulama ekranı!

Askerlik yerleri açıklandı mı? Temmuz ayının sonlarına doğru gelmemiz ile birlikte Ağustos celbi askerlik yerleri için araştırmalar hız kazandı. Ağustos celbinde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askere gidecekleri yer bilgisini merak ediyor. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri henüz açıklanmadı. MSB takvimine göre, 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.