Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atılacak
Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için tarihi adımlarına devam ediyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü reaktörünün temeli yarın atılacak. Törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yer alacak.
Türkiye'nin devam eden en büyük yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü reaktörünün temeli, yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı törenle atılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını en aza indirmek için attığı adımlar arasında başı çeken Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'de çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini bildirdi.
Akkuyu NGS'deki tüm reaktörlerin devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirten Dönmez, "Santralde her biri 1200 megavat olmak üzere 4 reaktör olacak. Yani kurulu gücü toplamda 4 bin 800 megavat. Bu projeden yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu da tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebine ya da İstanbul'un elektrik talebinin yüzde 90'ına denk geliyor." ifadelerini kullandı.
Dönmez, şunları kaydetti:
"Yarım asırlık nükleer serüvenimizde hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu proje, enerji bağımsızlığı, cari açığın azalması, alternatif enerji kaynaklarının devreye alınması gibi birçok açıdan ülkemize çok ciddi kazanımlar sunacak. İnşallah gelecek yıl, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında ilk reaktörü devreye alacağız. Sadece enerji alanında değil bilgi transferi anlamında da çok önemsiyoruz bu projeyi. Akkuyu'da çalışacak mühendis ihtiyacımızın karşılanması amacıyla birçok öğrencimiz nükleer alanında Rusya'da çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı, almaya devam ediyor."
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