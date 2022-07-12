Hatırlatma dozuna yoğun ilgi! Vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu

Onların çalışmalarını takdir ederek Turkovac yaptırdım. Daha önce Sinovac ve Biontech yaptırmıştım. O zamanlar Turkovac olsaydı, Turkovac yaptırırdım. Sağlık Bakanımız açıklama yapmıştı 'Artış var' diye. Ben de toplu taşıma kullanıyorum o yüzden yaptırdım" diye konuştu.