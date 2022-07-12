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Hatırlatma dozuna yoğun ilgi! Vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Hatırlatma dozuna yoğun ilgi! Vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu

Koronavirüs vakalarındaki olası artışın önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu aşıları için randevuları açmıştı. Bayramda İstanbul'da kalan vatandaşlar aşı olmak için hastanelerin yolunu tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde Kovid-19 vakalarının tekrar artışa geçtiğini, Kovid aşıları hatırlatma dozları için aşı randevularının açıldığını açıklamıştı.

Hatırlatma dozuna yoğun ilgi! Vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu

Kovid-19 aşısı hatırlatma dozu randevuları da açıldı. Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olanlar hatırlatma dozu için randevularını alarak, aşı olmak için hastanenin yolunu tuttu.

Hatırlatma dozuna yoğun ilgi! Vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu

"HATIRLATMA DOZU ÖNEMLİ"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji bölümü doktoru Dr. Büşra Özcan, "Biontech, Sinovac ve Turkovac aşılarımız mevcut.

Hatırlatma dozuna yoğun ilgi! Vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu

Vatandaşlarımız üç aşıyı da yaptırabiliyorlar. Bayram süresince 08.00-00.00 arasındaki saatlere randevu alıp, aşı olabilirler. Hatırlatma dozu önemli, gelmelerini bekliyoruz. Özellikle son aşısı üzerinden 6 ay geçmiş olanların gelmesi gerekiyor." dedi.

Hatırlatma dozuna yoğun ilgi! Vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu

Turkovac aşısı olan Cengiz Yıldız "8 ay önce aşı yaptırmıştım. Bugün de 4. dozu yaptırıyorum. Turkovac yaptırıyorum. Devletimiz, bilim adamlarımız o kadar çalışma yaptı, Turkovac için.

Hatırlatma dozuna yoğun ilgi! Vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu

Onların çalışmalarını takdir ederek Turkovac yaptırdım. Daha önce Sinovac ve Biontech yaptırmıştım. O zamanlar Turkovac olsaydı, Turkovac yaptırırdım. Sağlık Bakanımız açıklama yapmıştı 'Artış var' diye. Ben de toplu taşıma kullanıyorum o yüzden yaptırdım" diye konuştu.

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