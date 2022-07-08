Batman ve Bitlis bayram namazı saati 2022: Batman ve Bitlis'te Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Batman ve Bitlis bayram namazı saati kaçta? Batman ve Bitlis'te Kurban Bayramı namazı için camiler hazırlandı. Bayrama ulaşmanın sevincini yaşayan Batman ve Bitlis halkı, bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı saatleri duyuruldu. Böylece Batman ve Bitlis'te bayram namazının kılınacağı vakit de belirlendi. Peki, Batman ve Bitlis'te 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Batman ve Bitlis bayram namazı saati...
Batman ve Bitlis'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı için Batman ve Bitlis'te hazırlıklar tamamlandı. Batman ve Bitlis halkı bayram namazını kıldıktan sonra kurban ibadetine başlayacaklar. Diyanet tarafından yayımlanan duyuru ile Batman ve Bitlis bayram namazı saati belli oldu. Peki, Batman ve Bitlis'te 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Batman ve Bitlis bayram namazı saati...
BATMAN VE BİTLİS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
9 Temmuz Batman Kurban Bayramı namazı saati: 05.34
9 Temmuz Bitlis Kurban Bayramı namazı saati: 05.29
BAYRAM NAMAZI NEDİR?
Bayram namazları, müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır.
Bayram namazının vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Bayram namazında ezan okunmaz, kamet yapılmaz.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.
Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.
Ramazan bayramında namazdan önce, tatlı (hurma veya şeker) yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır.
Cabir bin Semure (ra) şöyle dedi: "Ben, Rasulullah (S.a.v.) ile her iki bayram namazını ezansız ve kametsiz olarak sadece bir kere veya iki kere kılmadım birçok defa kıldım." (Müslim)
Kurban bayramında namazdan önce, bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır.
Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından, bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere "Teşrik tekbir"ini okuması vaciptir.
Bayram namazı kılınışında önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek namaza durulur.
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