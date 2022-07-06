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Son dakika: Van'da 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2022
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Son dakika: Van’da 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Van'da teröristlerle çıkan çatışma hakkında açıklama yaptı. Çatak kırsalındaki çatışmada 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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