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Son dakika: CHP Sinop il yönetiminde toplu istifa

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika: CHP Sinop il yönetiminde toplu istifa

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sinop il yönetiminde bulunan 31 üyeden 16’sı toplu şekilde istifa etti. CHP Tüzüğü gereği Sinop İl Yönetim Kurulu düşerek Genel Merkez tarafından eski il başkanı Kadir Yavuz, geçici başkan olarak atandı.

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