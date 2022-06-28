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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç ile düzenli siyasi istişare açıklaması! Ankara'da yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan İsveç ile düzenli siyasi istişare açıklaması! Ankara’da yapılacak

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişarelerin yarın Ankara’da yapılacağını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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